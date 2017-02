VIDEO V zámorí úraduje staré známe meno: Druhý hetrik za tri dni!

Pred pár rokmi čaroval v na klziskách profiligy iný Švéd a iný Forsberg. Legendárny Peter Forsberg odohral v NHL kvôli častým zraneniam len 708 duelov, no nazbieral v nich 885 bodov. Jeho krajan vhupol do severoamerickej súťaže pred štyrmi rokmi a môže hviezdu prekonať.

Čítajte viac V Tipsport lige sa o nikom inom nehovorí: V Poprade majú nového Bondru

Filip má totiž po poslednom zápase na konte 175 bodov, ktoré stihol nazbierať v 242 súbojoch. Z toho je 82 gólov. Tento súčet si zaokrúhlil po dvoch hetrikoch v slede, čo NHL nepamätá už viac ako sedem rokov. Naposledy sa to podarilo Alexovi Burrowsovi 5. a 7. januára 2010.

„Dva hetriky po sebe? To sa mi podarilo asi len keď som mal desať rokov,“ smial sa po zápase Nashville – Colorado. Hostia viedli 2:1, ale tri góly mladého Švéda znamenali obrat. „Bolo to zábavné. Niekedy je vám skvele, ale nedáte gól, inokedy sa vám nedarí, no skórujete,“ dodal 22-ročný krídelník.

Najbližšie sa predátori predstavia proti Washingtonu, najlepšiemu tímu NHL, čiže kanonáda aj do tretice nie je príliš pravdepodobná. Lenže, Forsberg potvrdil, že patrí medzi obávaných kanonierov a vylúčené to teda nie je.

„Jasné, že každý z chalanov chce pomôcť mužstvu, a ja som na tom rovnako. Ale jasné, že nemôžem čakať hetrik v každom zápase,“ podotkol.