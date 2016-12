VIDEO Zo slovenských hokejistov sa smeje celý svet. Zákrok na spoluhráča musíte vidieť!

Urputná defenzíva a bezkrvná ofenzíva, ktorá vyprodukovala za celý zápas len 6 striel. Taká je vizitka slovenských hokejistov z duelu s ‚javorovým listom‘, ktorý Slovákom nadelil debakel 5:0.

K nemu navyše Bokrošovi zverenci nechtiac pridali komediálnu vsuvku, ktorá sa okamžite stala hitom internetu. Za rozhodnutého stavu 0:5 päť minút do konca chcel slovenský obranca Martin Bodák zastaviť prenikajúceho Kanaďana.

Súper sa mu však dokázal vyhnúť a Bodák poslal zadkom k zemi vlastného spoluhráča Radovana Bondru. Dvojici v modrom sa nedokázal vyhnúť ani ďalší Slovák Filip Lešťan, ktorý sa taktiež porúčal na ľad.

