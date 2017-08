Vieme, kde možno začne sezónu Jágr: Tento dres nemal nikto vidieť!

No, a keď myslíme doma, znamená to v jeho rodnom Kladne. Klub, v ktorom vyrastal, manažoval ho, je stále Jágrovou srdcovkou. Redakcii portálu www.sport.tn.nova.cz sa podarilo vypátrať to, že Jarda by mal byť členom družiny Rytířov Kladno!

Čítajte viac Jágr takéto problémy nečakal: Kluby z NHL mu dávajú košom jeden po druhom

Redaktori totiž našli dôkaz v klubovej diskusii, že Jágra to v Kladne myslí vážne. Ide o fotografiu, na ktorej je Jágrov dres a nejde o repliku! "Môžem potvrdiť, že ide o originálny dres a je pripravený v našej šatni. Nič viac k tomu nebudeme hovoriť," povedal hovorca českého klubu Vít Heral.

Keďže Jaromír Jágr šéfuje tomuto klubu, je pravdepodobné, že skutočne nový ročník odštartuje v domácom prostredí a ani samotný hokejista nepoprel, že by nejaký duel za Kladno mohol odohrať.

Vdova po hokejistovi z Demitrovho lietadla smrti: Po piatich rokoch je opäť šťastná

Zdrvujúca správa zasiahla aj slovenskú hokejovú rodinu! Kohút: Obrovská tragédia!

Legendárny hokejista Žigo Pálffy otvorene o bojkote: Takáto odpoveď zaskočí

FOTO Demitrová opäť v čiernom: Do neba odprevadila aj manželovho kamaráta