Višňovského šokovala mimoriadne smutná správa: Toto sa stane raz za sto rokov

"Je to veľmi smutná správa. Taký hokejista sa narodí raz za sto rokov. Je to veľká škoda. Je to ikona. V zahraničí má obrovské meno, na Slovensku ani nehovoriac. Je to neuveriteľný hráč na ľade, no rovnaký je aj mimo ľadu, každý ho zbožňoval,“ povedal Višňovský pre sportky.sk.

Správa o Hossovom zdravotnom stave ho prekvapila o to viac, že v minulej sezóne jeho výkony problémom nenasvedčovali. „Dúfam, že príde nejaký čarovný prútik, že sa za mesiac či dva vylieči a bude ešte hrať, pretože si to zaslúži. Vlani potvrdil, že aj napriek veku je to stále výborný hráč. Dúfam, že takého hráča nestratíme.“

Hossa podľa jeho vyjadrenia vynechá celú sezónu. Viacerí hokejisti sa dokázali vrátiť aj po dlhšej prestávke, v Hossov neprospech okrem zákernej alergie na hokejový výstroj hrá aj vysoký vek. „To, či sa vráti, je ťažké povedať. Je to o motivácii. To, že vek je len číslo, dokazuje Jaromír Jágr. Uvidíme, ako si to Hossa nastaví v hlave. Ak bude mať správnu motiváciu, má na to, aby sa aj za rok vrátil,“ dodal Višňovský.

