Višňovský bez servítky o hokejovom Slovane: Radšej sa na to vykašlite!

Prioritne si niekdajší obranca zastal hráčov. Bez stáleho príjmu je hokej každým dňom ťažší. „Na hráčov chýbajúce peniaze nevplývajú dobre, pretože sa nemôžu sústrediť na hokej. Manželky a rodiny ich nútia, aby domov nosili peniaze. Bez toho to nejde, z niečoho musia žiť,“ vyjadril sa Ľubomír Višňovský v rozhovore pre Denník N a našiel aj možné riešenie. „Ak to má takto fungovať rok čo rok, radšej sa vykašľať na KHL a vrátiť sa do slovenskej ligy. Zvýšila by sa jej úroveň.“

Na opačnej strane je nadnárodná súťaž reklamou pre celé Slovensko, podstatný je aj fanúšikovský rozmer. Na Slovan je v KHL takmer vždy vypredané.

„Diváci sú hladní po lepšom hokeji, chodia sa pozerať na kluby ako CSKA Moskva či SKA Petrohrad. No keď na to človek nemá peniaze, nech to nerobí. Sponzorské zmluvy sú podpísané, no tie peniaze nemusia vždy prísť. Vedenie však vie, do čoho ide, treba to nechať na nich,“ doplnil Višňovský.

Dotkol sa aj odchodu Maroša Krajčího z funkcie generálneho manažéra. „S Marošom som vždy mal dobrý vzťah. Vždy platilo, na čom sme sa dohodli, aj keď to niekedy meškalo, to je asi v každom tíme. Maroša mi je ľúto, za dvadsať rokov tam spravil kus roboty. Bude mi tam chýbať, vedel som, že keď prídem do VIP priestorov, vždy tam bude, teraz to bude iné. Uvidíme, kto bude nový generálny manažér, sám som zvedavý.“