Višňovský si doberá veterána Nagya v reprezentácii: Keď nebudeš makať, tak...

Generálny manažér reprezentácie Miroslav Šatan si k novému kormidelníkovi zavolal ľudí, ktorých dobre pozná z hráčskych čias. Post asistenta ponúkol Vladimírovi Országhovi, flek trénera brankárov zase Jánovi Lašákovi a ako konzultantov povolal ďalšie legendy nášho hokeja. Na úvodné dva zápasy v sezóne proti Česku si tieto pozície vyskúša aj Michal Handzuš s Ľubomírom Višňovským.

Aké pocity prežíval „Višňa“ pri návrate do národného mužstva? „Zatiaľ je všetko super, no ide len o tréningy. To práve príde až v ostrom zápase,“ vyhlásil Višňovský. Pri pohľade na realizačný tím našej reprezentácie musela aj Ľuba pochytiť nostalgia. „Na obede sme si všetci zaspomínali, veď nás sedelo vedľa seba päť majstrov sveta. Je to však iné, nejdem hrať a sme už na opačnej strane,“ priznal.

Nový pocit prežíval aj pri koučovaní svojho bývalého spoluhráča Ladislava Nagya, ktorý je lídrom mužstva. „Laci je veľmi výbušný typ a je ho radosť podpichovať, pretože sa hneď chytí. Teraz ma musí poslúchať, som predsa jeho tréner,“ uviedol Višňa a so smiechom dodal: „Jemu som ako prvému povedal, že keď nebude makať, tak ho posadím!“