Víťaz Stanley Cupu trpí nevyliečiteľnou chorobou, no nevzdáva sa: Opäť na ľade!

Trojnásobný víťaz Stanleyho pohára nastúpil za Charlotte Checkers (farma Caroliny Hurricanes) v nižšej AHL a jednou asistenciou prispel k hladkému triumfu 6:1 nad Clevelandom Monsters. "Bolo drsné naskočiť späť a hrať v takom vysokom tempe," uviedol po prvom zápase v aktuálnom kalendárnom roku vážne chorý hokejista. Tridsaťročný Bickell odohral súťažný zápas naposledy 30. októbra 2016.

Keď Bickellovi diagnostikovali roztrúsenú sklerózu, nikto nevedel, či sa ešte niekedy bude môcť vrátiť ku kariére aktívneho hokejistu. Pred niekoľkými dňami sa po mesiacoch intenzívnej liečby jeho stav zlepšil natoľko, že mohol začať trénovať so svojimi spoluhráčmi v Caroline. Vedenie organizácie ho následne poslalo na kondičný pobyt do AHL, kde by sa mal dostať do formy a v závere sezóny by mohol Caroline pomôcť v boji o play-off.

Čítajte viac Hokejová hviezda bola po príchode z NHL do KHL zaskočená: Na výplatu čaká dodnes

Skleróza multiplex je chronické zápalové ochorenie centrálneho nervového systému, ktoré napáda mozog, miechu a zrakové nervy. Nedá sa vyliečiť, ale symptómy sa dajú úspešne potláčať. Medzi základné príznaky tohto vážneho ochorenia patria zhoršené videnie, tŕpnutie končatín, ale i problémy s rovnováhou.