Vraj Jágr na sebe veľa pracuje? Jeho kouč prezradil štipľavé tajomstvo!

Marián Jelínek patrí v Čechách medzi najpovolanejších mentálnych koučov. Jeho rukami prešla momentálna tenisová jednotka Karolína Plíšková i Jágr. Pri rozprávaní o rodákovi z Kladna sa Jelínkovi podarilo vyvrátiť jeden veľký mýtus. Jágr vraj nie je taký dobrý vo vysokom veku, lebo drie navyše aj v noci, ale za týmito prídavnými dávkami stojí niečo iné.

„Svätožiara nad Jágrovym tréningom je trochu precenená. Pravda je, že jeho nočné tréningy boli aj vtedy, keď sme spolupracovali. Párkrát ma zobudil o jednej v noci a išlo sa trénovať. Bolo to práve preto, že napríklad cítil, ako odflákol dopoludňajší tréning. Vraví sa, že Jarda je preto taký dobrý, lebo extrémne maká. Myslím si, že mnoho hokejistov pracuje viac než on,“ prezradil Jelínek v programe Česká ulička na Digi TV.

Jelínek sa nebál v rozhovore zájsť aj do omnoho chúlostivejších tém a to samovraždy športovcov. V poslednej dobe sa s nimi roztrhlo vrece. Mnoho nezainteresovaných laikov do problematiky športovcov sa pýta, ako to je možné? „Samovraždy sa stávajú a ľudia si myslia, prečo by sa zabíjal práve športovec. Väčšinou ide o pekné atletické typy, ktoré sú aj bohatí. Veď nemôžu mať žiadny problém. To je omyl, ktorý neplatí...,“ vysvetlil Jelínek.

