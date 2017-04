FOTO Výsmech slovenskému hokeju, aký nemá obdobu: Ako si to mohol niekto dovoliť?

Slovenská hokejová reprezentácia je opäť raz na smiech. Nie je to pre to, že by mala neuspokojivé výsledky, ale hlasno sa skloňuje skladanie kádra na hokejový svetový šampionát. Tréner Zdeno Cíger si už totiž vypočul ospravedlnení z NHL i iných súťaží viac než dosť a pri skladaní tímu nemohol teda počítať s najlepšími hráčmi spod Tatier.