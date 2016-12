Zdrvený Pálffy po smrti otca prehovoril: Slová o milovanej osobe, ktoré vravia za všetko

Pálffyho otec skonal v špeciálnom zaradení v Skalici, kde bol už niekoľko rokov. Práve posledné mesiace to s ním nevyzeralo dobre, hlavne od kolapsu v roku 2011. Zdravotné problémy potvrdil aj jeho kamarát Milan.



„Poznali sme sa roky. Žigo miloval svoju záhradku, kde sme viedli rozhovory celé hodiny. Debatovali sme o všeličom, ale najmä o hokeji. Miloval ho a tešil sa z úspechov svojho syna. V poslednom období to však s ním išlo dolu vodou. Mal problémy so srdiečkom a voperovali mu aj bajpas. Posledné obdobie bol na prístrojoch a už len ležal. Myslím si, že smrť bola pre neho vykúpením,“ prezradil dlhoročný kamarát Pálffyho staršieho.



Žigo ukončil hokejovú kariéru v sezóne 2012/2013 v rodnej Skalici, kam ho chodil podporovať aj otec. Pokiaľ mu to zdravie dovoľovalo, nevynechal ani jeden duel svojho syna, na ktorého bol patrične hrdý. „Odišiel veľký človek s veľkým srdcom,“ prezradil nám exkluzívne legendárny hokejista. „Ale to je všetko, čo k tomu poviem,“ ospravedlňoval sa zronený Žigmund Pálffy, ktorý otca pochoval v dedine Vrádište.

Na pohrebe sa zúčastnil aj bývalý spoluhráč Žiga Pálffyho René Školiak. „So Žigom už nie sme tak často v kontakte, každý má svoje povinnosti. Keď som sa to dozvedel od taxikára, že starý pán zomrel a má pohreb, tak som považoval jednoducho za svoju povinnosť ísť tam a podporiť Žiga,“ povedal Školiak, ktorý tvoril v Skalici s Pálffym údernú útočnú dvojicu.