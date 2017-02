Zemetrasenie v hokejovom Slovane: Má to pred koncom sezóny spočítané dôležitá postava?

Piata sezóna belasých v prestížnej KHL mala byť bezproblémová, ale hráči sa trápili zraneniami a permanentnými meškaniami výplat, ktoré nevideli až štyri mesiace. Finančné problémy sa vedeniu podarilo vyriešiť až pred Vianocami, odkedy začal Slovan zázračne vyhrávať ako na bežiacom páse.

Zo zdanlivo beznádejnej šance na postup do bojov o Gagarinov pohár sa zrodila dráma, ale napokon hokejisti Slovana záverečný finiš nezvládli. Kádru Slovana teda hrozí výpredaj, tak ako tomu bolo pred dvomi rokmi.

Podľa našich informácií by mal skončiť v Slovane aj Maroš Krajči, dlhoročný šéf bratislavského klubu. „Prišiel s tým zhora kouč Říha a šepkalo sa to v kabíne, tak sme sa to dozvedeli,“ prezradil náš zdroj.

Niečo iné nám však povedal samotný Krajči. „Sú to reči, na všetkom sa dohodneme po sezóne. Mám zmluvu, rovnako ako hráči a všetko sa bude riešiť, keď sa dohrá sezóna,“ vyhlásil pre Pluska.sk Maroš Krajči. Podobne sa vyjadril aj športový riaditeľ klubu Oldřich Štefl, ktorého sme oslovili: „Je to nezmysel.“