Žiariaci Budaj odhalil pikantnosti zo súkromia: Toto ste o brankárskej hviezde netušili

Na rodáka z Banskej Bystrice idú chválospevy z celej NHL. Po zranení jednotky Kings Jonathana Quicka je práve Budaj lídrom mužstva. Na konte má najviac čistých kont z celej NHL - sedem. "Našiel spôsob, ako vyhrávať a lepší sa každým zápasom. Uvedomil si, ako treba pracovať, aby bol úspešnejším brankárom," povedal na adresu slovenského gólmana tréner brankárov LA Bill Ranford.

Zámorský novinár zo spomínaného portálu sa s Budajom stretol krátko pred All-Star zápasom NHL, v ktorom na prekvapenie mnohých nefigurovalo jeho meno. Debata sa však nasmerovala inde a Budaj odhalil aj čo to zo súkromia. Vyrástol totiž v lekárskom prostredí, ako syn anesteziológa a detskej lekárky.

"Aj môj starý otec bol lekár a sestry mojej mamy tiež," priznal Budaj. "Myslím si, že to bolo u nás zaužívané a starý otec chcel, aby sme sa vydali v jeho šľapajách. Moji rodičia mi ale povedali, že máme robiť to, čo nás baví a pre čo máme vášeň. Rodičia mi dali voľnú ruku, ale prízvukovali, že to, čo budem robiť, nech robím na sto percent," skonštatoval 34-ročný hráč.

V rodine Budajovcov teda bol smer jasný, ísť študovať medicínu. Prečo tak Peter neurobil? "Keď som bol starší, mal som už väčší záujem o ľudské telo a všetko s tým spojené, takže sa domnievam, že som niečo po rodičoch zdedil. Nemyslím si však, že by som bol napríklad schopný operovať. Podľa mňa je to náročné," vysvetlil Budaj a jedným dychom dodal: "Je úžasné, čo doktori robia a ako to zvládajú. Moja vášeň bola ale iná."

Budaj tým myslel hokej, ktorý si vybral a dal sa na profesionálnu dráhu, vďaka čomu prerazil v NHL. Najprv v Colorade, potom v Montreale a teraz v Los Angeles. "Je to požehnanie, že som teraz tam, kde som. Áno, je za tým veľa tvrdej práce a množstva častí, ktoré museli do seba zapadnúť, aby sa mi to podarilo. Som kresťan a som presvedčený, že je potrebné byť pokorným," povedal brankár Kings, ktorý vlani pôsobil na farme, teda okrem jedného zápasu, ktorý odchytal za Los Angeles.

"To, čo sa stalo, bola kombinácia rôznych vecí. Teraz som však tu, som zdravý a schopný tvrdo pracovať. Mužstvo hrá naozaj dobre, spoluhráči sú skvelí, takže som vďačný za tieto okamihy," uzavrel Peter Budaj, ktorý v tejto sezóne patrí medzi hlavné opory kráľov z LA.