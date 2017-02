Zmeny v slovenskej repre na poslednú chvíľu: Stratený syn sa vracia na rodnú hrudu

Práve jednou z vynútených zmien v kádri Zdena Cígera je povolanie obrancu Ivana Švarného namiesto Christiána Jaroša, ktorého trápi viróza. Všetko podstatné sa dozvedel „v hodine dvanástej“. „Nikdy neviete, čo nepredvídateľné sa stane pri nominácii. Volal mi Róbert Švehla, že sa mám hlásiť. Síce ešte pociťujem únavu po domácich zápasoch a aj ďalekom tripe na východe Ruska, ale som tu,“ vravel Švarný.

Rodák spod Zobora ponuku hrať pred vlastným publikom uvítal. „Nepamätám si, kedy bol v Nitre zraz. Je to špecifický pocit hrať na domácom ľade, všetko tu poznám dokonale, i keď naposledy som tu hral takmer pred piatimi rokmi. Spravilo sa množstvo pozitívnych zmien, celkové pocity vám poviem až po turnaji,“ konštatoval. Kmeňový hráč bratislavského Slovana s určitosťou odohrá posledné dve stretnutia proti Záhrebu v drese svojho terajšieho zamestnávateľa.

„Nemôže nás opustiť chuť do hokeja. Chceli sme postúpiť do play-off, teraz ešte čakám, ako sa vyvinie situácia s možnosťou pokračovať do konca sezóny v inom klube.“ Reprezentačný obranca zatiaľ odoláva vábeniu rodnej Nitry, kde by mohol dohrať aktuálnu sezónu. „Je pravda, že som sa rozprával s funkcionármi Nitry a oni komunikovali so Slovanom. Prichádzajú aj iné možnosti a uvidíme, ako to celé dopadne.“