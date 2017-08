Známeho slovenského hokejistu obrali úrady o státisíce: Teraz ho čaká tvrdý boj!

Ten dostal v roku 2015 oznámenie o kontrole z finančného úradu, ktorý mu vymeral vyše 700-tisíc českých korún plus penále a úrok z omeškania. Našťastie si však požičať nemusel. „Nebolo to nič príjemné, vydal som to z mojich peňazí. Chlapcov, ktorí už hokej nehrajú, to môže zničiť,“ priznal Vydarený pre idnes.cz.

Po zaplatení sa vlani mohol pustiť do súdnej bitky v snahe dostať peniaze späť. Vyššie zloženky od finančného úradu mohli hocikoho zaskočiť.

Okrem doplatku na dani, keď úrad navýšil daň o polovicu, k tomu pripísal 20 percentnú pokutu a 14 percentný úrok z omeškania, spätne až k termínu za roky 2011, 2012 a 2013. „Viem o piatich hokejistoch, ktorí mali exekúciu na účet alebo nehnuteľnosť,“ hovorí Marek Černoušek, predseda Českej asociácie hokejistov, ktorá hráčom ponúka daňové poradenstvo a právnu pomoc.

Finančný úrad sa teraz chystá vracať športovcom dodatočné vymáhanie vrátane pokút a penále. Suma sa pohybuje v hodnote 120 miliónov českých korún. A športovci ako Vydarený, ktorí daň doplatili, môžu paradoxne aj zarobiť. Musia im z neoprávnene vybraných peňazí zaplatiť úrok plus 14 percent ročne.