Známemu trénerovi z krízy v Trenčíne puká srdce: Ponuku nedokázal odmietnuť!

Po ukončení spolupráce v Nových Zámkoch mal toho plné zuby. „Potreboval som si predovšetkým psychicky oddýchnuť. Stihol som porobiť veci, na ktoré som nemal predtým čas. Zavrel som sa na chalupe a oddychoval som. No ligu som sledovať neprestal, takže žil som stále s naším hokejom. Na posledných troch zápasoch Dukly som sa bol aj pozrieť. K Dukle mám totiž srdcový vzťah, keďže tu žijem, pôsobil som tu ako hráč i trénoval,“ vyznal sa Pénzeš.

Práve preto prikývol aj na stretnutie s generálnym manažérom Jánom Kobezdom. „Opýtal sa ma, či by som nebol ochotný pomôcť mužstvu. Podebatovali sme a nevedel som mu povedať nie, keďže mi Dukla prirástla k srdcu,“ ozrejmil. Tím však nepovedie sám, ale v spolupráci s Kobezdom a Viliamom Čachom.

„Kobezda by mal byť hlavný tréner a zastrešovať to, keďže si skladal mužstvo a musí niesť aj nejakú zodpovednosť a my by sme boli v úlohe asistentov či konzultantov. Tak sa rozdelia naše kompetencie,“ povedal staronový kouč Trenčína.

Napriek svojim skúsenostiam vie, že to nebude jednoduché. „Vyzerá to tak, že chlapcom chýba predovšetkým sebavedomie. Kvalita tímu nie je iná ako u ostatných mužstiev s výnimkou špičky, ale prehry dávali tím strašne dolu. Padol gól a už sa to sypalo. S týmto musíme popracovať a tvrdo makať na tréningoch, aby sme to postavili na nohy a verili si. Stále je cieľom dostať sa medzi osem najlepších. Nemôžeme sa však pozerať na tabuľku, lebo pohľad na ňu veľa optimizmu nevzbudzuje, ale musíme začať vyhrávať zápasy a tak sa vyšplhať vyššie,“ zakončil Pénzeš.