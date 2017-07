Známy hokejový tréner nešetril kritikou: Podal si Lintnera aj reprezentantov

Trenčianska Dukla v minulej sezóne bojovala o záchranu, no teraz chcú v klube viac. Tréner Oremus má tiež svoje plány. „Nebudem hovoriť o minulom ročníku, je minulosťou. Chceme urobiť všetko pre to, aby sme Duklu dostali na miesta, ktoré jej v minulosti patrili. Boli vysoko. Len človeka, ktorý sa nachádza v popredí, považujú za úspešného a ja chcem byť úspešný,“ priznal pre denník Šport.

Do tímu sa vrátilo viacero odchovancov vrátane známych mien ako Branko Radivojevič či Tomáš Starosta. „Vrátili sa do mužstva chlapci, ktorí v ňom vyrastali. Branko a Tomáš majú k mestu aj klubu blízky vzťah. Chcel som, aby bolo v tíme čo najviac hráčov z Trenčína a okolia. Pokým budem v Trenčíne, plány s odchovancami sa nebudú meniť. Môj názor je nemenný. S neobmedzeným počtom legionárov v najvyššej súťaži zásadne nesúhlasím. Som za tvrdé obmedzenie na minimálne množstvo,“ pridal jasne Oremus.

Jeho názor je však v rozpore so šéfom Tipsport ligy Richardom Lintnerom, ktorý obmedzenia nechce. „Ničíme si vlastné bohatstvo. Na Slovensku máme veľa šikovných chlapcov, ktorí majú výkonnosť na extraligovú úroveň. Slovenská extraliga by sa mala hrať so Slovákmi,“ zdupľoval Oremus.

Repre je povinnosť

Oremus pôsobil ako asistent na lavičke slovenského tímu pri skúsenom bardovi Vladimírovi Vůjtekovi. Situácia, ktorá nastala v slovenskom hokeji teraz pred MS i po nich, ho prekvapila. „Reprezentácia nie je dobrovoľná aktivita, ale povinná. V minulosti sa nikdy nikto nepozeral na to, kto je prezident zväzu a kto tréner. Hráči prišli, aby hrali za Slovensko, nie za prezidenta či trénera,“ vysvetlil kouč Dukly.

A čo hovorí na príchod Miroslava Šatana na post generálneho manažéra repre? „Človek ako Miro Šatan patrí do vedenia nášho hokeja,“ uzavrel pre denník Šport Peter Oremus.