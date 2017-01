Ďalšia katastrofa na Rely Dakar: Organizátori majú hlavy v smútku

Deviata etapa mala štart v spomenutom meste a naplánovaný cieľ po 977 km v inom argentínskom meste Chilecito. Meraný úsek by pre motocykle, štvorkolky, automobily aj kamióny mal 406 km.

Dôvodom je masívny zosuv pôdy pri meste Volcan. Postihnutá oblasť leží 40 km severne od mesta Jujuy a 160 km od Salty. Argentínske úrady informovali o obetiach na životoch a rozsiahlych škodách na majetku.

Organizátori uviedli, že do postihnutej oblasti poslali všetky lekárske tímy, ktoré mali k dispozícii. Pre nepriazeň počasia sa tímy v utorok nedostali do bivakov. Pretekári sa v priebehu stredy presunú alternatívnymi cestami do Chilecita, kde by mala vo štvrtok odštartovať 10. etapa s cieľom v San Juane.

"Official announcement: stage 9 is cancelled due to bad weather conditions on stage 8 (more details here below). #Dakar2017 pic.twitter.com/8lxmN4189w — DAKAR RALLY (@dakar) January 11, 2017

Nepriazeň počasia a s ňou spojené komplikácie výrazne ovplyvňujú priebeh podujatia. Už predtým zrušili 6. etapu, 5. aj 8. etapu skrátili a trať 7. etapy výrazne zmenili. Informácie priniesol napríklad web Fox Sports.