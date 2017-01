Ďalšia dráma na rely Dakar: Jakeš zažil hrôzostrašný pád, musel ho zachraňovať vrtuľník!

O nehode nášho jazdca informovali Ivanovi kolegovia prostredníctvom jeho konta na Facebooku. „Pre tento rok koniec sna menom Dakar. Ivan Jakeš mal pád, vyzerá to na zlomeninu ruky a ďalšie zranenia. Práve ho vezú vrtuľníkom do nemocnice. Normálne komunikuje, píše, nemalo by to byť nič nebezpečné,“ napísali.

Podľa oficiálnej stránky Rely Dakar prešiel rodák z Myjavy dvoma traťovými bodmi (waypointmi) z celkových desiatich s priebežnou stratou 4 minúty aj 20 sekúnd na lídra. Ďalej ho už neklasifikovali. Znamená to, že nehoda sa stala približne v okolí 75. kilometra.

Pre Jakeša to nebol prvý smolný moment na 38. ročníku slávnej rely. Nečakané problémy ho postretli počas 3. etapy zo San Miguelu de Tucamán do San Salvadoru de Jujuy. „Zhruba pri 300. kilometri začalo pršať a šľahali blesky. Bohužial, jeden z nich ma skoro trafil. Nezasiahlo ma to priamo, blesk zrejme udrel v tesnej blízkosti. Zľakol som sa, a poriadne. Dostal som poriadnu ranu, cítil som to na ruke,“ opísal situáciu pre TA 3. „Bolí ma ucho, brní mi v krku a ľavej ruke, ale inak som v poriadku,“ doplnil k téme. Napriek tomu pokračoval v pretekoch. Bolesti na ľavej strane tela pociťoval aj neskôr, no dúfal, že časom to prejde.

Na Dakare mal Jakeš tie najvyššie ambície. „V minulosti som už skončil celkovo štvrtý, dokázal som vyhrať nejaké etapy. Chcem zvíťaziť, umiestňovať sa v prvej desiatke ma už nebaví,“ vravel odhodlane. Po 4. etape mu patrila priebežná 11. priečka, v minulosti dokázal v druhej polovici súťaže výrazne zrýchľovať.

Hoci má už 43 rokov, úvahy o poslednom Dakare odmietal. „Stále ma to baví, určite chcem pokračovať,“ tvrdil. Štastie bude musieť skúsiť o rok. Azda bude na jeho strane.