Formula 1 vstúpi do sezóny s vynovenými monopostmi: Väčšie, rýchlejšie, sexi

Jednotlivé tímy začali s predstavovaním nových áut už v pondelok, no najväčšiu pozornosť vzbudili uplynulé dva dni. Vo štvrtok uzrel svetlo sveta monopost Mercedesu, včera sa k nemu pridali aj Ferrari a McLaren. Priaznivci efjednotky sa zhodujú: Autá vyzerajú skvele! Vďačia za to novým pravidlám o rozmeroch karosérií či pneumatík, obe nabrali na šírke a pôsobia výrazne agresívnejším dojmom.

V porovnaní s predošlou sezónou by mali dosahovať lepšie časy na kolo, a to o 4 až 6 sekúnd! „V stredu som videl auto prvý raz vcelku. Je to najdôkladnejší mechanizmus, aký som kedy v F1 videl,“ nešetril chválou pilot Mercedesu Lewis Hamilton. Podľa vlastných slov sa už nevie dočkať, kedy túto „väčšiu a silnejšiu beštiu“ naplno otestuje.

Mercedes dominoval v uplynulých troch sezónach, keď jeho pretekári skončili zakaždým na 1. a 2. mieste. Konkurenti – najmä Ferrari, McLaren či Williams – dúfajú, že sa im s novými autami vyrovnajú. Premiéra nového McLarenu bola dlhoočakávaná udalosť, fanúšikov tradičného tímu zaujímala najmä farba auta. Na radosť väčšiny z nich sa stajňa vrátila k oranžovej, s ktorou v 70. a 80. rokoch vyhrala niekoľko šampionátov.

„Samozrejme, že je nové auto sexi, možno jedno z najkrajších, aké som za 16 rokov vo formule 1 videl. Lenže sexi bude hlavne vtedy, ak bude aj rýchle,“ poznamenal Fernando Alonso počas slávnostnej prezentácie modelu MCL32. Španielsky pretekár dal jasne najavo, že paberkovania v strede štartového poľa má už dosť. Vlani skončil na celkovej 10. priečke, čo bol síce posun o sedem miest, no dvojnásobný majster sveta chce ísť podstatne vyššie. „Verím, že sa vrátime na víťaznú vlnu, kam patríme,“ zaželal si.