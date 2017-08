FOTO Holé prsia a zadky! Takýto výhľad mali piloti na rely vo Fínsku

Test sústredenia. Aj tak by sa dalo pomenovať to, čo vyviedla skupinka obnažených žien počas víkendu na Rely Tisícich jazier vo Fínsku. Podujatie patriace do seriálu WRC malo totiž nečakanú senzáciu. Pri trati sa predvádzali fanynky svoje obnažené prsia. Piloti mali teda čo robiť.