FOTO Konečne F1 ako sa patrí: Šlachetné gesto Hamiltona vymazali holé zadky hostesiek!

Okruh Hungaroring je považovaný za trochu nudný, ale o rozruch sa postarali piloti stajne Mercedes, ktorí predviedli niečo, čo sa len tak nevidí. Príkaz šéfov znel jasne, rýchlejší Hamilton mal útočiť na vedúcu priečku, ktorú zastával Nemec Sebastian Vettel. Tomu však kryl chrbát tímový kolega Fín Kimi Räikkönen. Nemec bol však výrazne pomalší, lenže Fín držal konkurentov na odstup.

A keďže sa v Maďarsku ťažko predbieha, taktika im vychádzala. Valteri Bottas jazdil na tretej priečke a rovnako mal problém s rýchlosťou, čiže šéfstvo Mercedesu poslalu pred neho rýchlejšieho Hamiltona. Ten mal skúsiť predrať sa na prvé miesto, no, keby to nevyšlo, mal prepustiť kolegu Bottasa znovu na tretiu priečku.

Do týchto šachov sa zapojil ešte piaty Jos Verstappen, ktorý sa doťahoval na jazdcov Mercedesu a Lewis musel urobiť poriadne ťažký manéver, keďže sa mu nepodarilo stihnúť Vettela s Räikkönenom. Pustiť pred seba Bottasa, aby si uhájil štvrtú priečku a nezasiahol do toho atakujúci Verstappen, to bolo poriadne umenie. Nakoniec to vyšlo a v Mercedese si tľapli.

To sa muselo páčiť všetkým fanúšikom, no tí ešte netušili, čo príde potom. Počas vyhlasovania výsledkov sa k slovu dostali hostesky, ktoré sú súčasťou každej Veľkej ceny. Ich outfity síce neboli taký sexi, no vetrík sa postaral o to, aby sa to zmenilo. Plisované sukničky sa odrazu zdvíhali, čo ocenili mužskí diváci. Presvedčiť sa môžete vo fotogalérii.

