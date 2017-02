FOTO VNÚTRI Mercedes predstavil novú formulu. Hamilton tvrdí: Je to beštia!

Tesne predtým si na ňom na okruhu Silverstone zajazdil Lewis Hamilton. Britský pilot skonštatoval, že v aute sa cítil „neuveriteľne“ a bolo „bohovské“. Nové monoposty majú na základe zmeny pravidiel mierne odlišný tvar. Zaujmú najmä široké pneumatiky, širšie a nižšie položené a zadné krídlo.

„Včera som videl auto po prvý raz v celku. Je to ten najdôkladnejší mechanizmus, aký som kedy v F1 videl,“ nešetril Hamilton chválou. Zdôraznil, že následná jazda ešte nebola testovacou v pravom zmysle slova. „V posledných pár kolách som však bol schopný na to dupnúť,“ pokračoval. „Pôsobí takmer identicky ako vlaňajší model, pokiaľ ide o ergonómiu, no obklopuje vás väčšia a silnejšia beštia,“ dodal.

Populárny Brit vlastní tri majstrovské tituly, z toho dva práve s Mercedesom (2014 a 2015). Vlani skončil druhý za tímovým kolegom Nicom Rosbergom, ktorý pár dní po triumfe ohlásil ukončenie kariéry. Nováčikom v stajni je fínsky pilot Valtteri Bottas.

Čítajte viac FOTO Bottas nebude Hamiltonovi konkurovať len na trati: Fín sa môže pochváliť sexi manželkou

„Môžeme pracovať s úplne novou dynamikou,“ hodnotil šéf tímu Toto Wolff. „Vnímam to ako príležitosť začať od podlahy a so zdravým vzťahom (medzi pretekármi). Nie sú medzi nimi žiadne hry ani rozbroje, pretože nemajú spoločnú minulosť,“ konštatoval.

Čítajte viac Bývalí rivali si dali do nosa: Hamiltonovi s Rosbergom robili na párty spoločnosť sexi modelky

Narážal na skutočnosť, že z Rosberga s Hamiltonom sa stali vďaka nadradenosti Mercedesu úhlavní rivali. V minulosti boli veľkí kamaráti, veď spolu súťažili od detských čias, no neskôr na nich doľahol tlak a prestali spolu komunikovať. V piatok predstavia nové monoposty aj ďalšie tímy, ktoré sa chcú pobiť o titul. Menovite Ferrari a McLaren.