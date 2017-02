Hamilton poslal svojmu exkolegovi štipľavý odkaz: Nico, chýbať mi nebudeš!

Novým spolujazdcom Hamiltona sa tak stal Fín Valtteri Bottas z Williamsu, Rosberg si bude preteky formuly 1 vychutnávať už iba z pohodlia domova. Kým úradujúcemu majstrovi sveta už nebude chýbať zvuk motorov a spáleného benzínu, Hamiltonovi na oplátku nebude chýbať práve jeho sok z predošlých sezón.

„Nemám pocit, že budem za Nicom smútiť, možno mi to príde len divné, že je v garáži vedľa mňa niekto iný. Je to len o zvyku, no na novú sezónu som psychicky pripravený,“ povedal novinárom Hamilton pri predstavovaní nového monopostu, kde mu robil spoločnosť už nový tímový kolega Valtteri Bottas.

Rosberg podľa svojich slov skončil v najlepšom. Titulom si splnil celoživotný sen a na vrchole sa pobral do športového dôchodku. Hamilton má už tri majstrovské tituly. Nepremýšľa nad podobným krokom aj on? „Áno, občas sa zamyslím nad tým, čo budem robiť, ale potom znova vidím monopost a hneď si poviem, že zostávam. Chcem stále súťažiť, stále mám hlad a mám najlepšiu formu. Mám pocit, že stále dokážem bojovať z plných síl,“ dodal 32-ročný pretekár.