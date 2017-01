Jakeš takú smolu na Rely Dakar ešte nezažil: Tušil o všetkom už pred štartom?

Ako a kde došlo k vašej nehode počas 5. etapy Dakaru?

– Stalo sa to na vyschnutom otvorenom riečisku. Neviem, ako presne k nehode došlo. Šiel som rýchlo, asi 100 km/h a zrazu som mal zadné koleso pred sebou. V roadbooku bolo napísané, že ide o päťkilometrový úsek v riečisku bez akejkoľvek výstrahy. Asi sto metrov predo mnou šiel jeden pretekár a z jeho jazdy sa nezdalo, že by som si mal dať na niečo pozor. Asi som trafil nejaký skrytý kameň v piesku. Potom som sa prebral až vo vrtuľníku.

Čítajte viac Rely Dakar pochovala šance českej legendy: S otrasom mozgu sa pokúšal o nemožné

Stratili ste vedomie?

– Naozaj neviem, či som komunikoval so záchranármi aj predtým. Pamätám si až vrtuľník.

Predtým vás v tretej etape trafil blesk, teraz ste mali ťažkú nehodu. Veríte na osud, že tento Dakar jednoducho nebol ten váš?

– Už pred odchodom som mal zlý pocit. Celá príprava – nemyslím moju fyzickú – bola niečím poznačená. Prišiel mi neskoro motor, teleskopy sme museli viezť až spolu s nami v lietadle. Všetko bolo akoby nasilu.

Príprave ste obetovali celý rok a napokon končíte po páde a zranení. Pociťujete frustráciu?

– Nie, jednoducho s tým treba počítať. Dúfam, že nebudem mať šedivú bradu, kým sa mi podarí uspieť.

Po zásahu bleskom vás brali do nemocnice. Pustili vás bez problémov alebo až na reverz?

– Brali mi krv, pretože sa tam vraj môžu prejaviť nejaké následky. Na základe výsledkov mi povedali, že môžem štartovať.

Čo hovorili organizátori a zvyšní pretekári na to, že ste pokračovali?

– Vraj sa to na Dakare nikdy predtým nestalo, takže sú z toho zľahka zmätení. Možno si uvedomili, že treba trochu viac rozmýšľať. Jazdíme cez vysokohorské prostredia, kde sú len holé planiny. Pre blesk ste ten najlepší terč. Jednoducho je tam tá možnosť, stalo sa a môže sa to stať znova. Našťastie ma to netrafilo priamo a dostal som vraj len ľahkú ranu. Bolo to však veľmi nepríjemné.

Ako sa po tom všetkom cítite?

– Nie je to nič príjemné. Bolí ma ľavá strana, ucho a zuby od zásahu bleskom. Ostatné veci sa potom nejak pridružili. (smiech)

Pred odchodom do Južnej Ameriky ste rezolútne odmietli možnosť, že by malo ísť o váš posledný Dakar. Platí to naďalej?

– Určite áno.

Chcete niečo odkázať fanúšikom?

– S mnohými som v kontakte aj v týchto dňoch, komunikujeme spolu a ďakujem im za podporu. Bol by som rád, aby vedeli, že som v poriadku. Bude mi stačiť mesiac či dva na zotavenie a potom sa do toho opäť naplno vrhnem. Máme veľké plány, chuť a plno ľudí, ktorých to s nami baví. Dúfam, že im to vydrží a bude z nás veľká tímová rodina.