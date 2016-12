Kto je vlastne v Mercedese pánom? To nemyslia vážne, kto rozhodne o novom jazdcovi!

Včera vedenie Williamsu prvýkrát pripustilo, že by svojho jazdca boli ochotní pustiť Mercedesu. Má to však háčik. Musia mať za Bottasa adekvátnu náhradu. „Teší ma, keď vidím ako v Mercedese uvažujú o Valtterim, že by nahradil Rosberga,“ vyjadrila sa zastupujúca šéfka britského tímu Claire Williamsová.

„Vždy sme vedeli, že Valtteri patrí k najväčším talentom v F1 a sme pyšní, že to uznávajú aj v stajni šampiónov. Máme však svoje ambície, ktoré nám musia zaistiť, aby sme sa posúvali ďalej. Ak dovolíme Bottasovi odísť, tak jedine vtedy, keď získame za neho náhradu, niekoho ako Felipeho Massu,“ poznamenala Williamsová. Práve Massa tiež po tejto sezóne ukončil kariéru a na jeho miesto príde 18-ročný Kanaďan Lance Stroll.

Paradoxom je, že v Mercedese bude mať čo povedať k novému pilotovi aj Lewis Hamilton. Mercedes síce avizoval, že meno nového pretekára predstaví do Vianoc, najnovšia správa ale hovorí, že až po Novom roku. „Podľa zmluvy sa to musí so mnou prebrať,“ vyhlásil Hamilton, majster sveta z rokov 2008, 2014 a 2015.

„Je dôležité, kto bude sedieť v druhom aute, pretože od toho závisí morálka tímu. Na tomto mi veľmi záleží a musíme si byť istí, že ten kto príde, bude rovnako dobrý alebo ešte lepší vo vytváraní tímovej energie,“ dodal Hamilton, ktorý však dodal, že sa manažmentu Mercedesu do práce kafrať nebude.

Ak by Bottas nakoniec do Mercedesu nešiel, kto by bol tým šťastným pilotom? Bývalý šampión Fernando Alonso má kontrakt s McLarenom, k dispozícii nie je ani Španiel Carlos Sainz z Toro Rosso. „Investovali sme do neho, aby sa dostal do formuly 1. Nedáva teda zmysel, aby sme ho pustili k nášmu hlavnému konkurentovi,“ razantne povedal šéf Red Bullu Christian Horner.

Ďalším adeptom je nemecký mladík Pascal Wehrlein, ktorý má za sebou prvú sezónu a bol vyhlásený za nováčika roka.