Kubica stále sníva o návrate do F1: Preboha, s takou rukou chce krotiť monoposty?

Február 2011 si poľský pretekár zapamätá do smrti. Počas rely v Andorre nabehol nešťastne na vozidlá a z vraku auta ho museli doslova vystrihávať. V nemocnici ho dva tímy dávali do poriadku sedem hodín. Amputovali mu časť ruky a stále má v nej výrazné pohybové obmedzenie. Jeho ruka aj viac ako šesť rokov od nehody nevyzerá na to, že by s ňou dokázal krotiť monoposty pri rýchlosti 300 kilometrov za hodinu. Pozrite si ju TU!



Takto havaroval v F1 Kubica v roku 2007 na VC Kanada:

Príležitosť od Renaultu dostal Kubica po Veľkej cene Maďarska. „Skúška na Hungaroringu nám umožní zozbierať detailné údaje. Na ich základe sa rozhodne, či je Robert schopný súťažného návratu,“ prezradil šéf Renaultu Cyril Abiteboul. V stredu to vyzeralo na populárnom okruhu u našich južných susedov ako na naozajstných pretekoch. Približne dve stovky poľských fanúšikov obsadili hlavnú tribúnu a povzbudzovaním i transparentmi dali najavo, kto je najväčšou hviezdou testov. „Na chvíľu sme mali pocit, že sme na futbalovom zápase,“ komantovala Honda na Twitteri video s poľskými priaznivcami.

Poliakov pri fandení neodradilo ani 34 stupňov a možno aj vďaka tomu Kubica predvádzal úctyhodný výkon na trati. Počas doobedňajšieho testu zajazdil suverénne najviac kôl, až 74. Okruh na Hungaroringu zvládol na Renaulte najlepšie za 1:19.681. O dve a pol sekundy zaostal za najlepším kolom Sebastiana Vettela.

Návrat 32-ročného nezmara do súťažného kolotoča by bola veľká vec. Vydarené testy v Maďarsku by mohli pootvoriť dvere návratu pre rodáka z Krakova. Nie každý je nadšený z možného prítomnosti vo formuli poľského hrdinu. „Na trhu je veľa mladých jazdcov, ktorých by Renault mohol angažovať a dať im priestor pred Kubicom. Ak však chcete zvýšiť predaj automobilov v Poľsku, tak je potom voľba jasná,“ kritizoval potenciálny návrat Kubicu Španiel Romain Duran, odborník s 30 praxou v F1.