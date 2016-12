Legenda formuly 1 sa sťažuje na svoje brucho: Zgustla si však na českých novinároch!

Už tým, čo odvetil hneď na tú prvú. Pre majstra sveta vo farbách McLarenu nie je definitívny odchod len 31-ročného úradujúceho majstra sveta Nemca Nica Rosberga zo scény nijako prekvapivý. „Ja ho chápem. Dva razy som sa stal majstrom sveta a vždy až v posledných pretekoch sezóny. Bolo to neskutočne fyzicky a psychicky náročné. A pre Nika to bolo o to horšie, že o titul bojoval s tímovým kolegom. V takom prípade je to ešte ťažšie," cituje Mikku server lidovky.cz.

Dôvod je vraj jednoduchý. „Keď sa bijete o titul s niekým z iného tímu, stojí celá stajňa za vami. No v prípade tímového súboja panuje vo vnútri stajne taká zvláštna, čudná atmosféra. Nikdy nie sú všetci šťastní. Chápem, že potrebuje prestať. Končiť ako majster sveta je ten najlepší okamih na odchod. Navyše Mercedes momentálne dominuje, ale m len dve autá, čo znamená, že buď zvíťazíte alebo prehráte. Medzi tým nie je nič. A ešte jedna vec: riadiť monopost F1 je vec motivácia, vnútorného pocitu. Keď niečo z toho nemáte, stratíte na trati okamžite dve-tri desatiny sekundy. A to by bol Nico hneď na pozíciách, na ktorých byť nechce," myslí si Fín, ktorý bol majstrom sveta v rokoch 1998 a 1999.

K Česku má Mikka skutočne blízko. S českou priateľkou Markétou Remešovou, s ktorou žije po rozvode s bývalou televíznou moderátorkou Erjou Honkanenovou, má tri deti. To prvé sa narodilo v Plzni.

Koho by Hakkinen vzal na voľné miesto po Rosbergovi? „Toho najrýchlejšieho jazdca. Najspoľahlivejšieho. Také, čo ten tlak ustojí. Na meno sa ma však nepýtajte," dodal. A čo vy? Vy ste voľný - zaznela otázka z pléna. Häkkinen sa len pousmial. „Pozrite sa, aké mám brucho. Ako tak pozerám, väčšina z vás je chudá. Ste vôbec Česi?," žartoval bývalý fínsky rýchlik, ktorý si nevie vynachváliť českú pohostinnosť. „A aj vaše neuveriteľne dobré jedlo,“ dodal.