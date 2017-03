Mick Schumacher dostal na Vianoce parádny darček: V niečo takéto možno ani nedúfal

Z juniorskej F4 sa posnul do lepšej F3 po dvoch rokoch, keď musel dokazovať svoje kvality na okruhoch. Mick Schumacher sa opäť priblížil k tomu, aby sa jedného dňa predstavil v slávnej efjednotke, kde by sa po otcovi Michaelovi a strýkovi Ralfovi predstavil ďalší člen známej motoristickej rodiny s priezviskom Schumacher.

A možno sa mu jedného dňa podarí napodobniť slávneho otca a stane sa majstrom sveta. V sedemnástich rokoch má k tomu všetky predpoklady. Otec Michael, ktorý po ťažkom páde na lyžiach v decembri 2013 leží už tretí rok v umelom spánku, by bol na svojho syna patrične hrdý.

"Sezóna 2017 bude, samozrejme, poriadna výzva. Testy nedávno ukázali, že šoférovať formulu 3 je skvelá zábava. Nemôžem sa dočkať," vyhlásil pre nemecký Bild Mick Schumacher, ktorý jazdí v talianskom tíme Prema Power.

"V profesionalite sa to opäť o kúsok priblíži k efjednotke, takže to bude znova o niečo ťažšie. Termín na vstup do formuly 1 nemám, ale viem, že raz v nej chcem byť a túžim sa stať majstrom sveta," doplnil syn Michaela Schumachera.