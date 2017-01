Najhoršie obavy sa potvrdili: Štefana Svitka na Dakare zrazili rozhodcovia

Počas voľného dňa sa náš pretekár ozval fanúšikom. Priniesol im dve správy, no obe nepríjemné. „V piatej etape som šiel od 70. km bez zadnej brzdy a trošku blúdil. Horšie je, že asi dostanem hodinovú penalizáciu ako jazdci Hondy, pretože som tankoval v neutralizačnej zóne,“ povzdychol si Števo vo videopríspevku na svojej facebookovej stránke.

Podľa vlastných slov nevedel, že sa to v danom úseku nesmie. „Mal som desať minúť do štartu druhej časti meraného úseku. Pretekára, ktorý mal byť predo mnou, som nevidel. Spýtal som sa organizátora, kde je a odvetil, že šiel tankovať. Napadlo mi, že by som mal ísť aj ja, keďže nás čakalo ešte 220 km a mohol by mi dôjsť benzín. Teraz sme zistili, že to bolo zakázané a penalizácia ma asi neminie,“ pokračoval.

Čítajte viac Prekliatie na rely Dakar pokračuje: Po ťažkých pádoch favoritov prišla ďalšia tvrdá rana

Mal pravdu, pred včerajšou 7. etapou už pri Svitkovom mene svietila hodinová penalizácia. Z priebežnej siedmej priečky tak klesol až na 19. miesto so stratou 1:48 hod. na lídra Sama Sunderlanda. Penalizácie na tohtoročnom Dakare poriadne zamiešali celkovým poradím. Z bojov o triumf odsunuli viacerých favoritov. Okrem Svitka dostali tvrdé tresty napríklad Joan Barreda, Paulo Goncalves, Michael Metge či Ricky Brabec.

Včerajšia etapa bola maratónska. Nazýva sa tak preto, že jazdcov v cieli nečakajú mechanici, prípadné poruchy si musia opraviť sami. Okrem rýchlej jazdy je dôležité aj šetriť motorku a mať mechanické zručnosti. Organizátori upravili aj trasu, keďže v oblasti stále vyčíňa zlé počasie. Pretekárov čakalo 805 km, z toho 161 km tvoril meraný úsek. „Dakar sa ešte nekončí, pokúsim sa o nejaký dobrý výsledok. Držte palce,“ vyzval Svitko fanúšikov.