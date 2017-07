Nezmar sa vracia: Známy Poliak po hororovej nehode chce opäť jazdiť F1!

Kubica sa zúčastní na oficiálnom teste v rámci víkendovej VC Maďarska. Je to významný krok vpred, ktorý sa môže skončiť obdivuhodným návratom do F1. Vo februári 2011 mal totiž poľský pretekár ťažkú haváriu na pretekoch rely v Andorre. Na zvodidlá nabehol tak nešťastne, že sa zaborili do jeho vozidla a vážne mu poškodili ruku.

Jeho navigátor pritom vyviazol bez zranenia. Kubicu následne previezli do nemocnice, kde ho dva tímy špecialistov operovali sedem hodín. Časť ruky mu museli amputovať a má v nej výrazné pohybové obmedzenia, no medzitým sa už stihol vrátiť na okruhy. Dve sezóny dokonca súťažil v rámci seriálu MS v rely. Stihol aj dva testy s monopostom F1.

„Bol stále rýchly, vyrovnaný a čo je najdôležitejšie, stále mal to nadšenie, ktoré prinášal do tímu v minulosti,“ pochválil ho šéf Renaultu Cyril Abiteboul. „Skúška na Hungaroringu nám umožní zozbierať detailné údaje. Na ich základe sa rozhodne, či je Robert schopný súťažného návratu,“ dodal bos. Kubica je, zdá sa, železný muž.

Hrozivú haváriu zažil už aj v rámci efjednotky. Počas VC Kanady v roku 2007 trafil v 26. kole zadnú časť Toyoty Jarna Trulliho. Stratil tak prítlak na prednej časti svojho monopostu a vo veľkej rýchlosti sa nekontrolovane so zdvihnutým nosom rútil oproti bariéram. V momente, keď narazil do betónovej steny, mu namerali rýchlosť 300,13 km/h. Vypočítali, že dosiahol preťaženie 28 G.

Kubicu následne odhodilo späť na trať, kde sa pretočil, aby napokon skončil na druhej strane trate opretý nabok o kovovú bariéru. Ak by sa podobná havária stala o niekoľko rokov skôr, buď by už nebol medzi živými, alebo by utrpel vážne zranenia. Poliak vyviazol len s bezvedomím a vyvrtnutým členkom. Nasledujúcu VC USA síce vynechal, no len tri týždne po búračke už opäť pretekal.