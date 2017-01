Po zásahu bleskom bol Jakeš poloslepý: Podľa lekára ma zachránilo jediné

Počas tretej etapy pršalo už od rána. „Na 60. kilometri som vošiel do búrky v horách. Už z diaľky som videl a počul, že sa blýska. Niekoľko bleskov som videl aj pred sebou. Na náhornej plošine som si v duchu hovoril, že som tu najvyšší bod, snáď ma to netrafí. Zrazu som pred sebou zbadal zelené svetlo a dostal som ranu do ľavej ruky,“ opisoval Jakeš takmer osudný moment.

Bezprostredný pocit bol veľmi nepríjemný. „Nevidel som dobre na ľavé oko, začali ma bolieť zuby, ucho a celá ľavá strana. Pociťoval som tiež veľkú únavu,“ pokračoval. Nedokázal to porovnať s ničím, čo predtým zažil. „Nevedel som, ako na to zareagovať. Bál som sa zastaviť, pretože som si uvedomoval, že ma odizolovali pneumatiky. Podľa lekára som mal veľké šťastie, že som nebol v tej chvíli nohami na zemi,“ upozornil.

„Ivan v tejto súvislosti zabúda spomenúť, že človek má dve oči, ktoré mu zabazpečujú stereometrické videnie, a teda aj vnímanie vzdialenosti. Napriek tomu, že na jedno takmer nevidel, dokázal prejsť ešte 300 kilometrov,“ vyzdvihol tímový kolega Dick Kvetňanský.

Na Jakešov účet potom parťáci žartovali, že potreboval dobiť baterky. Po otázke, ktorý „dobroprajný“ kamarát tento bonmot vymyslel, pomkol pretekár hlavou smerom ku Kvetňanskému. „Zrejme niekto z konkurenčného tímu,“ odvetil vtipkár Dick s hranou vážnosťou.

Zásah bleskom však rozhodne vážny bol. Násedky zo stretu so živlom pociťuje Jakeš doteraz. „Ale nie je to až také hrozné. Bolí ma triceps, som zoslabnutý na ľavej strane tela. Snáď to bude dobré,“ zaželal si.

V utorok si plánuje doma odpočinúť a v stredu zamieri k lekárom na komplexné vyšetrenie. Čo najskôr chce totiž opäť sadnúť motorku. Má pred sebou výzvu menom Dakar 2018.