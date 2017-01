Prekliatie na rely Dakar pokračuje: Po ťažkých pádoch favoritov prišla ďalšia tvrdá rana

Organizátori Rely Dakar zrušili sobotňajšiu šiestu etapu po intenzívnom daždi, ktorý zasiahol západnú Bolíviu. Trať 786 km dlhej etapy, ktorá mala viesť z mesta Oruro do La Paz, bola po hustom lejaku nezjazdná. Pre denník El Deber to uviedol športový riaditeľ prestížneho motoristického podujatia Marc Coma.

Big storm over our Bivouac in Oruro. / Gran tormenta sobre nuestro Bivouac en Oruro. #DakarInside #DakarNight #Dakar2017 pic.twitter.com/MUgnVORTAa