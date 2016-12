FOTO zúboženého Schumachera: Kto núka za legendu milión eur?

Správu uverejnila nemecká stránka www.vip.de a celý prípad má už v rukách prokuratúra v meste Offenburg. Snímok má zachytávať Michaela z tesnej blízkosti, čo by znamenalo, že ju musel urobiť niekto, kto má k bývalému majstrovi sveta prístup. Aj preto v rezidencii Schumacherovcov vo švajčiarskom Glande pri Ženevskom jazere nastali obavy.

Natíska sa totiž otázka, či niekto zneužil dôveru ťažko skúšanej rodiny, ktorá vynakladá milióny eur na liečbu Michaela. Ten utrpel vážne zranenie hlavy pri lyžovačke vo Francúzsku, od ktorej čoskoro uplynú tri roky.

Podľa správy štátnej prokuratúry v Offenburgu má isť o fotku, ktorá porušuje súkromie. Píše sa tam, že fotografia mala byť ponúknutá istému vydavateľstvu a autor záberu od neho požaduje značnú finančnú čiastku.

Po nehode bol Schumacher niekoľko dní v kritickom stave, neskôr niekoľko mesiacov v kóme. Okolo jeho zdravotného stavu, a to, či sa vráti do spoločenského života, sa vedú dohady. Keďže aj manželka Corinna je strohá na informácie a o zdravotnom stave svojho muža nerozpráva, príliš veľa dôvodov na optimizmus nie je. Zatĺkanie by sa však skončilo v prípade, ak by sa fotografia objavila na verejnosti - vtedy by už rodina 7-násobného šampióna formuly 1 nemala čo skrývať.