Schumacher ho zhodil z trónu, ale legenda F1 nezabúda: Urobím pre neho všetko!

Na nedávnom Zlatom pedále v Prahe, kam 48-ročného Fína pozvali ako exkluzívneho hosťa, dostal Häkkinen okrem iného aj otázku, ako vníma Schumacherov zdravotný stav. „Informácie sú obmedzené. Nechcem na ich základe špekulovať, lebo ide o súkromné záležitosti Schumacherovej rodiny, no keby ma požiadali o pomoc, urobím všetko, čo je v mojich silách," povedal Häkkinen, majster sveta z rokov 1998 a 1999.

Aj bývalý skvelý fínsky jazdec už okúsil kómu. V roku 1995 v nej strávil desať dní po tvrdom náraze do pneumatík v austrálskom Adelaide. Häkkinen sa prebral až po desiatich dňoch a dokázal sa vrátiť do kolotoča F1.

Život Michaela Schumachera, ktorý v roku 2000 vystriedal Fína na tróne, sa radikálne zmenil pred tromi rokmi, keď počas lyžovačky v Alpách utrpel vážne zranenie hlavy. Na rozdiel od Fína bol v kóme takmer pol roka. Dnes je v domácom liečení.

Nech však bol vzťah Häkkinena so Schumacherom zo športového hľadiska akokoľvek dramatický, v súkromí sa k sebe správali ako džentlmeni. To sa o slovných bitkách Rosberga s Hamiltonom v poslednom ročníku F1 povedať nedá. A to jazdili za rovnaký tím.