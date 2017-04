Schumacherova liečba bez výsledku stojí poriadny balík. Pozrite, koľko mu už odkrojila z majetku!

Vo štvrtok 29. decembra uplynuli tri roky od nešťastného úrazu nemeckého majstra sveta F1 Michaela Schumachera počas lyžovačky na zjazdovke vo francúzskych Alpách. Michael sa už z kómy prebral, no kedysi skvelý pilot sa do normálneho života začleniť nemôže. Stále sa o neho musia starať. A je to poriadne drahé. Týždenne náklady podľa dostupných údajov predstavujú závratnú sumu 134-tisíc eur.