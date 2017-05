Senzácia, akú Slovensko ešte nezažilo! Pretekár Konôpka dokázal nemožné

Miroslav Konôpka bude na 24-hodinovom šialenstve súťažiť v najťažšej kategórii LMP2. „Moja kariéra sa v podstate blíži ku koncu a tieto preteky sú naplnením môjho celoživotného sna. Sú to jediné automobilové preteky, kde sa nemôžete len tak prihlásiť. Miestenku si tam musíte tvrdo vybojovať v kvalifikácii v ázijskej sérii Le Mans. Nám sa to konečne podarilo,“ prezradil pre Plus JEDEN DEŇ Miroslav Konôpka.

ARC tím, ktorý bude poskladaný okolo legendárneho Konôpku, to bude mať skutočne ťažké. Súperiť bude s tímami, ktoré majú neporovnateľne väčšie rozpočty a zázemie. Nesľubujú si zázraky, do Francúzska však idú s pokorou a výsledok sa môže dostaviť sám. „Čo sa týka rozpočtu, budeme určite najchudobnejší. Sponzoring ako taký na Slovensku neexistuje. Reálny cieľ je dokončiť preteky. Konečné umiestnenie neriešime. To, ako na tom budeme, zistíme až priamo tam, možno po nejakých 16 hodinách jazdy autom,“ pokračoval 12-násobný majster FIA zóny stredná Európa.

V triede LMP2, v ktorej sa predstaví trojčlenný slovenský tím v zložení Konôpka, Holanďan Rick Brojkers a Lotyš Konstantin Calko bude až 26 štartujúcich áut. Bude to najväčšia konkurencia spomedzi všetkých kategórií na Le Mans. „Môžem povedať, že je to najobsadenejšia kategória. Je tam sedem chalanov, ktorí jazdili formulu 1 za posledných 5 rokov,“ povedal Miro.

A prečo si úspešný slovenský pretekár vysníval práve účasť v najťažšej 24-hodinovke? „Bol to film Le Mans so slávnym hercom Stevom McQueenom, ktorý ma pred mnohými rokmi inšpiroval k tomu, aby som sa raz dostal na tieto preteky so slovenským tímom. Konečne sa mi to podarilo a som nadšený,“ dodal nadšene Konôpka. Štart pretekov je naplánovaný na 16. júna.