Smutná spoveď Schumacherovho dvorného fotografa: Už nikdy to neurobím!

O úspechoch, ktoré Schumacher dosiahol v prestížnej motoristickej súťaži F1 azda ani netreba diskutovať. Sedemnásobný majster sveta zažil najkrajšie roky kariéry v talianskej stajni Ferrari. Či už z jazdeckého hľadiska, alebo tímového. Bol obklopený skvelými ľuďmi. Pri všetkom bol tiež fotograf Michel Comte.

Toto meno vám asi nič nehovorí, ale Švajčiar spolupracoval so Schumim dlhých 12 rokov. Fotil ho pri jazdení na veľkých cenách, ale aj mimo nich. Comte bol pri jeho najväčších úspechoch. Z niektorých jeho záberov sa stali doslova legendárne snímky. Ich spoločná cesta sa však skončila v roku 2013, keď Schumi utrpel hrôzostrašné zranenie lebky pri lyžovaní vo francúzskych Alpách. Následky sú fatálne a nemeckú motoristickú legendu odvtedy nikto nevidel na verejnosti.

Za štyri roky, čo Michael podstupuje domácu liečbu sa neobjavila ani jedna jeho aktuálna fotografia. Nemecká prokuratúra však nedávno vyšla s tvrdením, že neznáma osoba vzala tajné fotky, na ktorých leží Schumi pripútaný na lôžku.

Comte sa vyjadril, že je z toho pohoršený. Tiež prezradil, že aj keby mal opäť možnosť ho odfotiť, nespravil by to. „Nedokázal by som to. Chcem si ho pamätať tak, ako sme ho poznali z dôb jeho najväčšej slávy. Respektíve pred zranením,“ prezradil Michel Comte. Aj takýmto spôsobom sa vyjadruje loajalita k človeku, pred ktorým máte rešpekt.

Comte samozrejme nespolupracoval len s legendárnym Nemcom. Vo svete je uznávaný profesionál a fotil pre renomované časopisy ako Vogue, Vanity Fair, rozhovor, Stern a GQ.