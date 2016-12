Šokujúce rozhodnutie Mercedesu pri hľadaní nového jazdca: Rozmýšľajú aj nad Schumacherom

Nie, Mercedes ani Wolff sa nezbláznil. Tím uvažoval o vyskúšaní Micka Schumachera, syna slávneho pilota, ktorý však má momentálne len 17 rokov. „Je to skvelý jazdec. Ak sa mu bude dariť vo formule 3, veľa tímov ho bude sledovať, vrátane Mercedesu,“ podotkol Wolff pre renomovaný taliansky denník Gazetta dello Sport.

Koho obsadí Mercedes na uvoľnené miesto v najbližšom ročníku zatiaľ známe nie je. Stajňa ponúkla testy na okruhu aj talianskemu sedemnásobnému motocyklovému majstrovi sveta Valentinovi Rossimu či francúzskej hviezde rely Sébastienovi Ogierovi, ktorý sa už štyri razy stal svetovým šampónom. „Formula 1 je aj o zábave. Aj preto by sme schopnosti oboch radi otestovali v našich monopostoch,“ tvrdí Wolff.

Rossi len nedávno žartoval, že by si na uvoľnené miesto po Rosbergovi rád sadol. Teraz bude mať šancu dokázať, či na to naozaj má. Dnes už 37-ročný jazdec v minulosti testoval vozy stajne Ferrari, no k dohode napokon nedošlo.

Jedno slávne meno sa v budúcom ročníku na okruhu s najväčšou pravdepodobnosťou objaví – Fittipaldi. Nie však v službách Mercedesu, ale Ferrari. Stajňa oznámila, že sa dohodla s vnukom legendárneho dvojnásobného majstra sveta Emersona Fittipaldiho - Enzom Fittipaldim.