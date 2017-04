Syn legendárneho Schumachera prehovoril o tlaku: Aké je to jazdiť so slávnym menom

Mick Schumacher znova postúpil o úroveň vyššie v rámci formulových pretekov. Začal jazdiť kategóriu F3. Kam sa pohne, je v tieni slávneho otca. Ten nielenže vyhral sedem majstrovských titulov v F1, ale koncom roka 2013 tiež utrpel ťažký úraz hlavy na lyžiach. Podľa všetkého je vo veľmi zlom stave a verejnosť prahne po akejkoľvek informácii o ňom či jeho rodine.

Mladý Mick sa na to pozerá pragmaticky. „Myslím, že mi to dáva kopu príležitostí. Je to moje meno, nedokážem ho zmeniť,“ skonštatoval pre Canal Sport. „Milujem jazdenie, to je dôvod, prečo to robím. Nie moje priezvisko,“ pokračoval.

Obrovský tlak verejnosti podľa vlastných slov nevníma. „Nepociťujem žiaden tlak. Možno by sa to niektorým ľuďom páčilo, no ja jednoducho robím, čo mám. Pilotujem formulu, to je celé,“ doplnil.

Nádejný pretekár začal v tejto sezóne jazdiť formulu 3 za taliansky Prema Powerteam. Na úvodnej Veľkej cene, ktorá sa konala 14. apríla na britskom okruhu Silverstone, sa postupne umiestnil na 8., 6. a 17. mieste. V rámci jedného podujatia sa totiž idú tri samostatne bodované preteky. Mladý Nemec si pripísal zatiaľ 20 bodov, keďže v prvých pretekov v talianskej Monze obsadil 6. miesto.

„Ešte stále je predo mnou veľa práce. Tento rok plánujem jazdiť podujatia F3 a chcem byť najlepší nováčik súťaže. Zatiaľ mi chýba pravidelnosť. Mojím cieľom je o dva roky zvíťaziť celkovo. Potom chcem súperiť s najlepšími pretekármi sveta a tí jazdia vo formule 1,“ naznačil junior svoje plány pre nemecký denník Handelsblatt.