Toto by Schumachera nesmierne potešilo! Slová chvály na jeho syna sa len tak sypú

Tento ročník odjazdil mladý Schumacher v seriáli F4, kde bol účastníkom talianskeho aj nemeckého šampionátu a na oboch frontoch si počínal výborne, keď skončil ako vicemajster. Pre Micka to bola už druhá sezóna v kokpite formuly po tom, ako opustil motokáry. Jeho výkony by mu navyše mohli priniesť posun o kategóriu vyššie.

„Myslím si, že odviedol skvelú robotu. Jazdiť v dvoch šampionátoch naraz je náročné najmä po mentálnej stránke, samozrejme, spravil pár chýb, ale sezóna vo formule 4 bola preňho nesmierne poučná,“ povedal pre motorsport.com šéf tímu Prema Powerteam Rene Rosin.

„Keď si to porovnávam s predošlou sezónou, kedy skončil celkovo desiaty, urobil veľký progres. Jeho rýchlosť v pretekoch je skvelá, ale musí sa ešte trochu zlepšiť v kvalifikáciách. Jeho potenciál do budúcnosti je však obrovský,“ pokračoval Rosin vo vychvaľovaní 17-ročného Micka.

Meno Schumacher vo svete motošportu neustále vzbudzuje obrovský záujem a inak na tom nie je ani Mick, ktorý si musí zvykať na slávu, ale aj väčší záujem médií. Okrem jeho profesionálneho rastu sú mnohí zvedaví aj na stav jeho otca, ktorý sa už tri roky zotavuje z pádu na lyžovačke vo francúzskych Alpách, po ktorom absolvoval dve operácie hlavy a momentálne sa nachádza v opatere lekárov vo svojom dome pri Ženevskom jazere.

„Tento rok bol pre neho náročnejší aj v tom, že sa musel vyrovnať s tlakom médií, ale spolu s ním a jeho tímom sme to, myslím si, zvládli veľmi dobre. Príliš ho to z koncentrácie nevyviedlo,“ dodal Rosin, ktorý potvrdil, že podľa neho je Mick pripravený na prechod do formuly 3, no rozhodnutie nezávisí priamo na ňom.

„Mal s nami už zopár testov a rozhodneme sa v najbližších týždňoch,“ povedal na záver šéf Premy. Či bude Mick, alebo nebude od novej sezóny pretekať vo vyššej kategórii, nie je teraz isté, no ak by bol jeho otec zdravotne v poriadku, niet najmenších pochýb o tom, že by bol hrdý a na rast svojho syna by dohliadal osobne.