V Mercedese to už vrie pred sezónou: Nováčik Bottas ostro počastoval Hamiltona!

Zdá sa, že medzi jazdcami to poriadne vrie. Bottas bez milosti očiernil Hamiltona, ktorého otec tvrdí, že rýchlosť a odhodlanie za každú cenu vyhrať, robia z jeho syna obávaného jazdca. „Môj osobný názor je, že každý jazdec, ktorý ide proti Lewisovi, je samovrah. Lewis zabíja jazdcov, pretože je rýchly a dostáva sa im pod kožu. Je nevypočítateľný a ak ide o veľa, je najlepší. Jednoducho to vie,“ tvrdí.

Podľa Anthonyho by jeho syn mal oveľa radšej za parťáka Rosberga ako Bottasa. „Lewis by privítal radšej Nica, pretože sa poznali 13 rokov. Ale v podstate, jemu je to jedno. Nerozmýšľa ani nad jedným z nich, sústredí sa len na seba, aby vyhral titul späť."

Hamilton si spestril zimu snoubordovaním popri klasickej príprave na novú sezónu, ktorá sa začína 26. marca. A Hamilton senior otvorene hovorí aj o prístupe syna k formule. „Je odlišný od zvyšku pretekárskeho poľa. Je individualita, je to superstar,“ povedal.

V podobnom duchu sa vyjadril aj bývalý majiteľ Renaultu Flavio Briatore. „Lewis je tá najlepšia vec, čo sa v tomto športe mohlo objaviť. Preskočil všetky hranice tohto športu. Nie je to obyčajný pretekár, to je filmová hviezda! Potrebujeme nejaké osobnosti,“ zakončil.