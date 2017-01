Veľká pocta pre Schumachera: Fanúšikovia sa postarali o jeden z najkrajších momentov jeho života

Celých päť dní mali možnosť nemeckí čitatelia denníka Bild hlasovať na internete o tom, kto si zaslúži byť zaradený do Siene slávy. Oficiálny výsledok hovorí jasne, keďže s veľkým náskokom zvíťazil legendárny jazdec F1 Michael Schumacher. V ankete získal 177-tisíc hlasov.

Spolu so sedemnásobným majstrom sveta vo formuly jeden sa medzi športovú smotánku zaradí aj bývalá skvelá biatlonistka Magdalena Neunerová. Z toho, že bude do nemeckej siene slávy zaradený aj legendárny Schumi má radosť aj minister športu Thomas de Maizière. „Nielenže podávali vyrovnané športové výkony, ale aj ich príkladné zapájanie sa do športovej komunity je obdivuhodné. Sú z nich dôležité vzory pre ľudí v našej krajine,“ povedal Maizière.

Zlatá medailistka zo zimnej olympiády vo Vancouveri 2010 stretla nemeckého ministra športu už pri odovzdávaní najcennejšieho kovu priamo v dejisku hier. „Už vtedy som zistil, že to je skvelá žena. Stále sa usmieva a je nabitá pozitívnou energiou,“ dodal Thomas.