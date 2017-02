VIDEO Svitkove zvítanie s rodinou plné dojatia: Dcérka z darčeku takmer odpadla

„Tato, tato!“ vykrikovala v príletovej hale malá slečna v ružovom pulóvriku. Keď sa otvorili dvere a zbadala ho prichádzať, bola šťastím celá bez seba. Okamžite zmäkol aj tvrdý motocyklista a venoval dcérke veľký bozk. Mal pre ňu aj prekvapenie v podobe plyšovej postavičky. Do Mickeyho sa Sofinka okamžite zaľúbila. Po zvítaní s najbližšími Svitko konštatoval, že tohtoročný Dakar bol veľmi náročný. Ani nie tak fyzicky ako psychicky.

„Bojovali sme s chladom a dažďom, mal som aj kopu ďalších problémov. V 3. etape sa mi zlomila hadička na zadnej brzde, cestou som si aj poplakal. Čakalo ma ešte veľa meraných kilometrov a vedel som, že bez zadnej brzdy môžem na dobrý výsledok zabudnúť. Napokon som ešte aj dlho blúdil. No a hodinová penalizácia, ktorú som vzápätí dostal, ma úplne dorazila,“ zhodnotil.

Na pohode mu nepridal ani vykradnutý karavan, ktorý ostal v Bolívii, a člen tímu Maroš Kubačka dostal za úlohu dopraviť ho do Buenos Aires a nalodiť smer Európa. Števo prehovoril aj o momente, ktorý vydesil jeho rodinu a fanúšikov. V 10. etape po prejazde meraným úsekom ho museli hospitalizovať. „Tri dni predtým som mal tráviace problémy, asi sme niečo zlé zjedli. Celý čas som teda málo pil, pretože som počas pretekov – poviem to tak, ako to bolo – nechcel pustiť do gatí,“ priznal.

Bezprostredne po dojazde sa cítil dobre, no zrazu sa to prudko zhoršilo. Skúsil to niekoľkokrát prekonať, no prichádzali naňho mdloby. „Napokon po mňa musela prísť sanitka, cestu do nemocnice si ani nepamätám. Prebral som sa, až keď ma prekladali na nosidlách,“ opísal útrapy. Niečo podobné sa mu vraj stalo prvýkrát v 20-ročnej kariére. Napriek množstvu smoly, ktorá ho počas 38. ročníka postihla, má jasný cieľ: „Chcem ísť určite aj o rok, motorky sú môj život. Stalo sa, čo sa stalo, no nie som prvý ani posledný. Na Dakar som v žiadnom prípade nezanevrel.“