VIDEO Nič pre vegánov: Alonsovi namerali 358 km/ h. Vyhasli pri tom dva životy!

Pilot McLarenu Honda vynechá Veľkú cenu F1 v Monaku, miesto toho sa 28. mája zúčastní na pretekoch Indy 500. Umožní mu to zamestnávateľ, ktorému sa v kráľovnej motošportu nedarí. „Chceli sme vidieť Fernanda jazdiť vpredu, pretože si tam zaslúži byť,“ uviedol šéf McLarenu Zak Brown pre BBC.

V stredu teda španielsky pretekár absolvoval nováčikovský test na okruhu v americkom Indianapolise. Ten musia absolvovať všetci jazdci, ktorí dovtedy v seriáli IndyCar nesúťažili bez ohľadu na to, koľko skúseností majú z iných pretekov.

Alonso si počínal na výbornú. V rámci testu musel na ovále zajazdiť 10 kôl s priemernou rýchlosťou 330 – 338 km/h, 15 kôl s priemerom 338 – 346 km/h a 15 kôl s priemerom 346 – 354 km/h.

„Na začiatku to bolo pre mňa trochu komplikované, pretože pravá noha mala svoj vlastný rozum. Chcel som to odpáliť hneď od štartu, no nedovolila mi to. Po pár kolách to bolo v pohode,“ konštatoval Fernando. Najvyššia rýchlosť, akú dosiahol, bola 358,156 km/h, pričom lanskú pole position získal víťazný pretekár s rýchlosťou 371,372 km/h. Alonso bude mať dovedna 30 hodín na zdokonalenie techniky jazdy.

Rýchlosť môže zabíjať, čo sa potvrdilo aj v prípade Španiela. Počas jedného z testovacích kôl zabil dva vtáky, ktoré nestihli odletieť z trate. Zaujímavosťou je, že ich trafil oba naraz. Pilotovi sa, našťastie, nič nestalo.