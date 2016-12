VIDEO Rosberg dal formule 1 navždy zbohom: Štýlovejšie sa už rozlúčiť nemohol

Pilot Mercedesu chcel mať na svoje posledné preteky aj netradičnú spomienku. Jeho tím teraz zverejnil fotografie, ako si šampión robí selfie v rýchlosti takmer 300 km/h. Dokonca pustil jednou rukou volant a kochal sa pohľadom na seba.

Čítajte viac Šokujúce rozhodnutie Mercedesu pri hľadaní nového jazdca: Rozmýšľajú aj nad Schumacherom

Treba uznať, že to bol dosť riskantné, no keďže Nico už vedel, že to budú posledné preteky jeho kariéry, bol ochotný urobiť pre perfektný záber čokoľvek.