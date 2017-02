VIDEO Tragický začiatok slávnej rely: Fanúšik si za smrť mohol sám!

Tohtoročná Rely Monte Carlo si hneď v prvý deň pretekov vyžiadala obeť. Novozélanďan Hayden Paddon na automobile Hyundai i20 nedokázal poradiť so zľadovatelým povrchom, havaroval a bočnou stranou auto narazil do 50-ročného španielskeho diváka - amatérskeho fotografa. Ten napriek okamžitej lekárskej pomoci počas prevozu do nemocnice v Nice zomrel.

Španielskemu fanúšikovi nepomohol ani zásah ďalších divákov. Autor: Video