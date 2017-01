Z Rely Dakar prichádza ďalšia zlá správa: Bude Svitko pykať za porušenie pravidla?

Po odstúpení Ivana Jakeša je 34-ročný Svitko jediným Slovákom na Dakare. Po prvých piatich etapách mu priebežne patrila siedma priečka so stratou 48:43 minúty na prvého Sama Sunderlanda z Veľkej Británie.

Člen Slovnaft Teamu však teraz očakáva výrazný prepad v priebežnom poradí. "V minulej etape som išiel približne od sedemdesiateho kilometra bez zadnej brzdy. Horšou správou však je, že ma zrejme neminie hodinová penalizácia. Dôvodom je fakt, že som tankoval v neutralizačnej časti. Nevedel som, že sa to nesmie. Musel som však tankovať, aby som vystačil s benzínom, keďže do cieľa bolo ešte vyše dvesto kilometrov. Penalizácia bude znamenať ďalšie prepadnutie v celkovom poradí, takže s dobrým výsledkom sa asi budem môcť rozlúčiť. Chcel by som však ešte zajazdiť nejakú dobrú etapu, aby sa dvihla nálada," uviedol Svitko vo videoodkaze zverejnenom na jeho fanúšikovskej stránke na Facebooku.

Siedma etapa 39. ročníka Rely Dakar je na programe v pondelok a povedie z La Paz do Uyuni. Meraný úsek má dĺžku 322 kilometrov a celkovo jazdci absolvujú až 622 km.