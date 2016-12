Tri roky od fatálneho pádu Michaela Schumachera: Dúfať už nestačí, zostáva už len jediné

Adrenalín bol jeho motorom a riskovanie životným poslaním. Schumi žil naplno a inak tomu nebolo ani počas osudného dňa vo francúzskych Alpách na zjazdovkách v Méribel, kde lyžoval spolu so synom a priateľmi. Osudnou sa mu stala pomoc kamarátovej dcére, ktorá mimo trate spadla a Michael sa jej vybral na pomoc. Vyšiel však na kameň, ten ho vymrštil do vzduchu a pri páde hlavou narazil na ďalšiu ostrú skalu. Vtedy sa začal pre Schumachera boj o život.

Čítajte viac Stane sa zázrak? Schumacher by v budúcnosti mohol opäť chodiť

V bezvedomí a s ťažkým poranením hlavy ho previezli do nemocnice v Grenobli, kde ho niekoľkokrát operovali a až po troch mesiacoch začal získavať vedomie a po 254 dňoch ho pustili do domáceho liečenia. Na brehu Ženevského jazera v Glande mu rodina vybudovala súkromné sanatórium, v ktorom sa o neho stará početný zdravotnícky personál. Nie je to však zadarmo a starostlivosť o jedného z najprominentnejších pacientov sveta vyjde na viac ako 100-tisíc eur týždenne.

Čítajte viac Schumacherov syn to povedal na plné ústa: Mladý Mick všetkých poriadne zaskočil

Aká je situácia tri roky po fatálnej nehode? Schumi žije, ale je to, akoby ani neexistoval. Váži vraj len okolo 45 kilogramov a viac sa o jeho stave nevie. Pri jeho posteli sa prestriedalo pár verných známych. Objavilo sa niekoľko správ o tom, že s rodinou komunikuje pohybmi očí, niektorí videli, ako sa rodina s ním prechádza po záhrade a jeden nemecký magazín dokonca na titulke svojho vydania oznámil, že už sám chodí. „Chodiť nemôže a nedokáže sa ani postaviť na nohy s pomocou iných,“ vyvracal pri súdnom spore tvrdenia vydavateľstva právnik rodiny Felix Damm.

Fanúšikovia však márne dúfajú, že sa k nim dostanú pravdivé a presné informácie o zdravotnom stave 7-násobného majstra „kráľovnej motošportu“. „Michaelovo zdravie nie je verejná záležitosť a my sa k nemu naďalej nebudeme vyjadrovať. Musíme chrániť jeho intímnu sféru, aj keď to niektorí budú ťažko chápať,“ nechala sa počuť pred pár dňami manažérka rodiny Sabine Kehmová. Bolo to krátko po tom, ako dostali niektoré vydavateľstvá ponuku za fotku zúboženého Michaela Schumachera na lôžku. Neznáma hyena si za ňu pýtala milión eur.

Aj keď fanúšikovia veria, že ich bývalý jazdec Benettonu, Ferrari či Mercedesu raz počastuje svojím úsmevom, tak lekári majú na to iný názor. „Pri tomto type poranenia vždy platí, že keď sa stav zlepší po troch mesiacoch, tak je to super. Ak po pol roku nenastane zlepšenie, tak niečo tam škrípe. Po roku sa dáva už len 5% šance na plnohodnotný návrat do života. Ak nepríde zlepšenie po troch rokoch, tak pacient už zostane navždy taký, aký je,“ vyslovil tvrdú diagnózu pre iDnes.cz neurológ Aleš Tomek.

Rodák z Hűrthu vyhral za svoju kariéru neuveriteľných 91 veľkých cien a získal rekordných sedem titulov majstra sveta F1. Päť titulov získal populárny Schumi na červenom Ferrari. Dva na začiatku kariéry s Bennettonom. Prvú veľkú cenu absolvoval v roku 1991 na Veľkej cene Belgicka a poslednú v roku 2012 v Brazílii.