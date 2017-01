Zranený motocyklista Ivan Jakeš sa predčasne vrátil z Rely Dakar: Smole sa vysmial a zabojuje o rok

„Bolo to veľmi zaujímavé, od odchodu na súťaž až po prílet do Viedne. Myslím si, že by sa z toho dala napísať knižka,“ prehodil Ivan už s úsmevom o patáliách, ktoré ho počas Dakaru 2017 postretli. V úvodnej etape mu nedodali potrebné pneumatiky, v druhej mu vytiekli zákazkové tlmiče a na najťažších rely pretekoch sveta musel ich vyše sto kilometrov bez odpruženia. V tretej etape kúsok od neho udrel blesk, v piatej havaroval a zlomil si ruku.

Ani tam sa však smola nekončila. „Kým som sa dostal do nemocnice, ubehlo desať hodín. Najprv som čakal vo vrtuľníku, potom, keď ma konečne odviezol, ešte dve hodiny na sanitku,“ líčil. Tragikomický príbeh pokračoval. „Na letisku v La Paze ma nechceli pustiť do lietadla. Človek pri vstupnej bráne bol hrozne nepríjemný. Asi mu niekto ublížil a potreboval si to na nás vyvŕbiť. Najprv mu prekážala moja sadra. Letiskový lekár povedal, že je v poriadku. Potom sa rozhodol, že som v zlom zdravotnom stave, let by mi mohol uškodiť a chcel doklad od lekára, že to zvládnem. Niekto z manažmentu to odkonzultoval a napokon nás pustili,“ líčil pretekár.

„Keď sme už sedeli v oddychovej zóne letiska v Paríži,“ pokračoval Kvetňanský, „Zrazu sa spustil veľký krik. Dobehli čašníci s ochrankármi a začali celý priestor evakuovať. Našiel sa tam totiž zamknutý kufrík bez majiteľa,“ krútil hlavou a smial sa spolu s tímovým kolegom. „Čakali sme, že nám ešte ako bonus stratia batožinu, ale na naše prekvapenie dorazila,“ pridal Jakeš.

Na smolnej rely našiel aj pozitíva. „Motorka, hoci nebola fabrická, fungovala takmer podľa našich predstáv,“ vyzdvihol. Organizátori ju dopravia do cieľového mesta Rely Dakar v Buenos Aires a tímoví parťáci, ktorí zostali s karavanom a sprievodným vozidlom, ju potom nalodia. Ivan má v pláne návštevu lekárov, zajtra pôjde na komplexné vyšetrenie.

Jakeš cestoval do Južnej Ameriky s ambíciou vyhrať, no skončil po zranení podobne ako vlani. „Stále verím, že sa to môže podariť, pretože sa na to cítim. Šťastie praje pripraveným, takže sa pripravím najlepšie, ako budem vedieť a budem dúfať,“ odkázal. „Šťastie hrá veľkú rolu, nie je to len o príprave,“ zdôraznil Kvetňanský.

Z desiatich Dakarov ich slovenský jazdec šesť nedokončil. Zlá bilancia ho však neodrádza. zdupľoval Jakeš.