Vinco Lukáč poriadne naložil našim hokejistom: Cígerovi gratulujem k záchrane

„V prvom rade chcem zablahoželať trénerovi Zdenovi Cígerovi, že sa zachránil v A-skupine,“ začal svoje rozprávanie bývalý ostrostrelec.

„Nemal to ľahké, pretože nemal z čoho veľmi vyberať a ani ďalších desať rokov nebudeme mať z čoho, keď to takto bude pokračovať. Generácia Cháru, Hossu, Gáboríka končí a tým pádom končíme aj my. Mládežnícke reprezentácie do 18 či 20 rokov sa roky zachraňujú, čo chceme potom od A-čka?“ rozohnil sa bývalý hokejista.

Nech si nenamýšľajú, že sú hokejisti

„A tak to aj vyzerá. Nominovaní sú hráči, ktorí dajú dva góly za sezónu, no a to má byť čo? Ale sú tam, lebo iných nemáme. Nech si ale všetci najprv vstúpia do svedomia a nenamýšľajú si, že sú hokejisti. Všetko je však vec výchovy rodičov a trénerov. No povedzme si úprimne, ako to u nás vlastne funguje? Prestaňme klamať ľudí a samých seba a začnime konečne niečo robiť a nie držať sa len silou mocou teplých miestečiek,“ načrtol hromadu problémov v našom hokeji populárny „Vinco“.

